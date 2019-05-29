Схож с «вражиною» своей: Борис Корчевников раздобрел и превращается в Сергея Майорова

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Телеведущий прогрессивно продолжает набирать вес, но пока предпочитает не комментировать произошедшие перемены.

После очередной программы «Судьба человека» на «России 1», пользователи заметили большие перемены во внешности Бориса. Корчевников резко прибавил в весе и теперь выглядит более солидно. «Ничего себе Борис накушал щеки», «Да, разве это столь важно. Как он выглядит? Гораздо важнее его человеческие качества», - пишут фанаты телеведущего. Также в новом образе Бориса нашли схожесть с его «вражиною» Сергеем Майоровым.

Как бы они оба не любили друг друга, но судьба сыграла с ними злую шутку. Пользователи в сети стали их сравнивать из-за лишнего веса. Борис незаметно набрал и многим стал напоминать Сергея. Возможно, походкой или внешними очертаниями. Они оба светло-русые со светлыми глазами и с пухлыми щеками.

«По иронии судьбы Майоров и Корчевников стали похожими», - пишут подписчики Корчевникова. Вероятно, давние неприятели меньше всего бы хотели, чтобы их сравнивали.

Майоров занимал пост руководитель программ сетевого формата, в одном из интервью он рассказывал, что Борис пришёл в должности директора департамента регионального вещания и всячески пытался его куснуть, ущипнуть, снять с эфира. Также он высказался, что ожидал, что Корчевников покажет, как нужно делать телевидение, но все проекты были беззубыми и закрывались.

«Разрушать мы все можем», - подчеркнул Майоров.

Видимо, у Бориса были свои счёты с Сергеем, поэтому он всячески пытался показать своё превосходство над ним, но судя по рассказам Майорова, у него это не очень получалось.