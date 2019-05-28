Все-таки «радужный»? Таролог приоткрыла тайну личной жизни Лазарева

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«Карта безразличия», – коротко описывает гадалка отношение певца к женщинам.

Слухи о нетрадиционной ориентации Сергея Лазарева ходят уже давно, однако до сих пор нет никаких подтверждений тому, что исполнитель не интересуется женщинами. Сетевой таролог решила провести свое «расследование» по этому поводу. Эксперт по картам Таро приоткрыла тайну личной жизни Лазарева. Большинство показателей, выходит, свидетельствуют о том, что певец, как и предполагали пользователи, все-таки «радужный»?

Таролог отметила, что сейчас Лазарева волнует лишь его карьера и заработок на творчестве. «Личной жизнью и не пахнет», - добавила специалист. Как показали карты, Лазарев абсолютно безразличен к прекрасной половине человечества. Что касается мужчин – в жизни исполнителя, по словам таролога, был болезненный разрыв с представителем сильного пола.

Эксперт заметила, что Лазарев на публике никак не демонстрирует своего отношения к представителям нетрадиционной ориентации, однако на самом деле внутри все это сильно тревожит его. «Он переживает и страдает», - пишет таролог. В заключение специалист отметила, что у Лазарева была интимная связь с мужчиной. Получается, карты все-таки подтверждают нетрадиционную ориентацию исполнителя, однако и этого никто не может доказать.