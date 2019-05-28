Пока Решетова в ожидании чуда. Тимати заигрывает с эффектной брюнеткой

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Предметом вожделения репера стала пышногрудая блогерша Марина Лобанова.

Несмотря на то, что девушка находится в отношениях с Андреем Цыгановым и воспитывает маленького сына. Тимати, похоже не помешала такая важная деталь в ее жизни. Блогерша Марина полюбилась людям из передачи на Youtube-канале «Дневник Хача». Девушка растит ребенка и полностью отдается семейной жизни, но иногда выходит отдохнуть с друзьями и потусить. Вот и в этот раз Лобанова посетила очень любимое людям мероприятие Night2Day. Кампания собралась в гостинице Merit Royal & Premium Hotel Casino & Spa, где и проходил концерт Тимати на Кипре. Как сообщают инсайдеры, после своего выступления Тимати принялся обхаживать пышногрудую и очень эффектную красавицу-брюнетку.

Он постоянно шутил, заигрывал и пытался ее приобнять. Сама девушка не плохо подыгрывала Тимати. На одной из фотографий, она агрессивно показала, что может поднять ногу на самого короля Black Star. Тимати всячески уделял внимание девушки несмотря на то, что она совершенно несвободна. Может быть Тимур Юнусов забыл, что его дома ждет Решетова, которая сейчас находится в ожидании чуда?

Совсем недавно, на премии RU.TV певица Ханна случайно «сдала» свою подружку, сказав, что вскоре их коляска перейдет в наследство Насти Решетовой. Стоит напомнить, что сама Настя всячески опровергала информацию о беременности, но жена Пашу Курьянова не смогла сдержать язык за зубами и все разболтала. Вполне возможно, что из-за изрядно поправившейся фигуры беременной Решетовой – чувства могли охладеть.

Фанаты допускают, что певец мог увлечься еще кем-то на время. Некоторое время назад, сама Настя намекнула на то, что знает об изменах Тимати. У своих подписчиков она поинтересовалась: «А вы сможете простить измену?».

Так, что же получается, что уже почти дважды отец беззаботный гуляка? А Решетова из-за своего безысходного положения терпит похождения репера. Кроме того, отмечается, что Марина Лобанова очень воспитана, спортивна, умна и в совершенстве владеет французским. Конечно, о таких качествах нельзя сказать о Насте. Девушка за свои 23 года жизни попробовала лишь карьеру модели.