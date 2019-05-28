Мнимая популярность. Рудковскую уличили в комментариях самой себе

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Пользователи высмеяли Яну, которая, по всей вероятности, забыла переключить аккаунты и высказала себе похвалу.

Не так давно известный продюсер Яна Рудковская поделилась с поклонниками новой публикацией, в которой она рассказала более подробно о схеме воспитания детей, которой она придерживается. Рудковская поделилась мнением, что дети должны зарабатывать карманные деньги и знать им цену. Также она отметила, что с детства помогала родителям по дому и на работе, а в студенческие годы подрабатывала на нескольких работах. Такой подход Яна считает оптимальным для того, чтобы у детей развивалось трудолюбие и самостоятельность.

Практически сразу после появления публикации Яна оставила комментарий, в котором похвалила себя.

«Вы молодец», – написала Рудковская к своему посту. Поклонники уличили продюсера в комментариях самой себе и посчитали, что она просто забыла переключить аккаунт и случайно опубликовала его со своего официального Instagram-аккаунта. Похвала самой себе вызвала бурную реакцию фолловеров.

«Сама себя не похвалишь, никто не похвалит», «Вы с того аккаунта себя похвалили?», «Комментарий самой себе?», – подписчики высмеяли Рудковскую за комментарий.

Возможно, Рудковская прокомментировала себя ради мнимой популярности и одобрения. Продюсеру могли надоесть частые нападки хейтеров и она вполне могла решить разбавить злостные комментарии положительным, хоть и своим.