Александра Черно намекнула на скорое рождение ребенка

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Об этом говорит публикация в Instagram-аккаунте участницы «Дома-2», в которой она интересуется, есть ли сложности в вынашивании ребенка и родах у девушек с лишним весом.

Речь о беременности скандальной участницы «Дома-2» Александры Черно заходит уже не в первый раз. В большинстве случаев версии о том, что Александра ждет ребенка были лишь слухами. На этот раз, на скорое рождение ребенка намекнула сама Черно.

Совсем недавно Александра поделилась в своем Instagram-аккаунте публикацией, на которой она предстала вместе со своим мужем Иосифом. В подписи к фотографии девушка затронула тему беременности. Черно призналась, что в ближайшее время супруги планируют родить ребенка. Девушка поинтересовалась у поклонников, могут ли возникнуть трудности в вынашивании ребенка и родах, если девушка имеет лишний вес.

Фолловеры откликнулись на просьбу о помощи Черно и поделились, что при лишнем весе действительно могут появиться проблемы во время беременности и родов и посоветовали девушке похудеть, прежде чем рожать. Также поклонники заранее поздравили Александру. Вполне возможно, Черно действительно задумается о своем здоровье и здоровье будущего ребенка, и начнет худеть.

Рождение ребенка в семье Александры и Иосифа может положительно сказаться на их отношениях. Зрители уже долгое время наблюдают за парой и видят ее частые ссоры и скандалы. Возможно, ребенок действительно сможет скрепить брак супругов и в их отношениях начнется идиллия.