Высокие отношения Шукшиных. Дочь актрисы подставила свою семью

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Анна Шукшина выдала секреты своей семьи и забрала имущество своих родственников.

Старшая дочь актрисы Марии Шукшиной – Анна прославилась своим скандальным участием в программах Андрея Малахова. Сначала младшая Шукшина отобрала у своей бабушки квартиру в Санкт-Петербурге, стоимостью в 7 млн рублей, а затем продала ее. После того, как Лидия Федосеева-Шукшина узнала о продаже, то она подала в суд. В это же время стало известно об исчезновении со счетов Лидии крупной суммы денег.

Ей просто доверили временно, а она похоже «кинула» всех. Доступ к счету был только у Ани, и бабушка обвинила именно девушку в незаконном завладении. Позже Анна смогла забрать у Федосеевой-Шукшиной дом на берегу озера в Финляндии, подаренной актрисе, как народной артистке от бизнес-леди Веера Хелена Рейникайнен. Сейчас квартира, в которой проживает Лидия 50 на 50 принадлежит внучке Анне и старшей дочери Ольге. Получается, сама Лидия своих квадратных метров больше не имеет. А Бари Алибасов боится, что родственники сдадут ее в дом престарелых.

Именно по этой причине, они и заключили свои отношения официально. Но, как оказалось, что это далеко не все. Вчера, в «Прямом эфире» Андрей Малахов показал высокие отношения Шукшиных. Как оказалось, дочь актрисы Марии Шукшиной подставила свою семью. Возможно, за хороший гонорар от Андрея – она сдала своего брата и маму «с потрохами». Если быть точнее, то она записала скрытое видео, где сын Марии – Макар Касаткин отзывается плохо не только матери своего ребенка (Фреи Зильбер), но и о своей маме, которая попрекает его «куском хлеба» и всячески пытается избавиться от жизни с ним в одной квартире. Многие телезрители были крайне удивлены, тем, что в своем Instagram Мария Шукшина ведет очень правильные и высоконравственные диалоги с подписчиками.

Она рассказывает о культуре, искусстве и недопустимости очернения репутации семьи. С особым теплом и уважением вспоминает о своем легендарном отце – Василии Шукшине, но оказывается, есть вторая сторона медали. Можно предположить, что актриса играет свою роль до конца и только прикидывается «пуськой», потому как сам Макар Касаткин открыл истинное лицо матери в разговоре с сестрой. А сама Анна выставила Касаткина в не лучшем свете перед матерью.

Он рассказал, что младшие дети от последнего брака Марии с бизнесменом Вишняковым – Фома и Фока упрекнули брата в том, что он и его новая возлюбленная едят их еду. А сам Вишняков буквально ненавидит Макара и хочет всячески избавиться. А на вопрос к матери: «Почему дети не моют за собой посуду?».

Всегда сдержанная перед публикой Мария Шукшина ответила: «Это ты должен делать! Ты тут живешь, ты тут ешь! Они могут срать, я могу срать! Я плачу Надежде Ивановне, ты не работаешь! Ты приживала!».

Вот такие высокие отношения творятся в семье легендарного Василия Шукшина. Если поразмышлять, чтобы сам сказал Василий о семейных боях: «Оставьте меня в покое, какую моду взяли мотивировать фамилией знаменитого дедушки». И, действительно, складывается впечатление, что семья Шукшиных славится только двумя змеями: скандальной Анной Трегубенко и «тихой» Марией Шукшиной.