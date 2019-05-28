Проект Батрутдинова и Бузовой на гране срыва из-за девушки Тимура

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Эффектная брюнетка покорила сердце главного холостяка-миллионера страны.

Тимур Батрутдинов никогда не был женат. В 2015 году участвовал в шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ, в финале которого выбрал в качестве своей невесты Дарью Канануху. После окончания проекта фиктивная пара разошлась. Долгое время, юмористу приписывали роман с Ольгой Бузовой. Недавно Оля в эфире «Love Radio» заявила, что никаких отношений не было, и шоумен ее новый проект. Когда радиоведущий поинтересовался: ухаживает ли за ней Тимур? Ольга ответила «Нет», но подчеркнула, что они очень хорошо общаются. По словам девушки, так получилось, что она создает тренды, и их отношения, это «Батрутдинов проект Бузовой». Оля снова подтверждает своими словами, что она пользуется людьми, называя их проектом. Вскоре на ТНТ выйдет проект, где Бузова ищет невесту Тимуру, а шоумен ищет жениха для певицы. Но новое шоу оказывается на гране срыва из-за девушки юмориста.

Недавно, в сети появилась информация, что у Батрутдинова появилась девушка эффектная брюнетка. Создателей нового проекта может огорчить, что Тимур засветил свою даму сердца. Теперь многие зрители подумают, что шоу фейковое и прославится маленьким рейтингом. Возможно, девушку шоумена не особо обрадует такое шоу, где ее мужчину всячески будут пытаться приласкать и бороться за него. Да и теперь эта передача совсем не к чему, ведь невеста уже нашлась. Несколько месяцев назад, в сети над юмористом смеялись, что он «маменькин сынок». Его мама ничью кандидатуру не одобряла, и он делал все, как хочется маме. Скорее всего, сейчас все поменяется - «Батруха» будет «под каблуком» у своей девушки.