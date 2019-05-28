Стоило только развестись. Эрнст рассказал из-за чего «загнулся» «Первый канал»

Сегодня, 07:00

Падение рейтингов одного из главных телеканалов страны началось 6 лет назад, пользователи сети решили, что это связано с личной жизнью директора «Первого канала».

Пользователи сети провели аналогию развития «Первого канала» с тех времен, когда супругой Константина Эрнста была Лариса Синельщикова 5 лет тому назад. И в тот момент о падении рейтингов одного из крупнейших телеканалов страны никто и подумать не мог, но впоследствии все-таки ситуация изменилась, и далеко не в лучшую сторону для Эрнста.

Дело в том, что директор канала развелся со своей гражданской женой Синельщиковой, которая являлась его верной соратницей и партнером по проекту. А буквально через полгода Константин Львович вывел в свет свою новую избранницу и теперь уже нынешнюю жену Софью Заику. С которой у Эрнста разница в возрасте почти в 20 лет. Возможно, что именно отношения супругов негативно влияют на развитие канала в целом, так как Эрнст является генеральным директором «Первого канала». И стоило только развестись, как канал начал по-тихоньку идти ко дну. Складывается впечатление, что бывшая супруга могла приложить к этому свою руку.

С бывшей супругой Ларисой Синельщиковой они с Эрнстом были партнерами в «Красном квадрате». Это российский телевизионно-продюсерский медийный холдинг по производству телевизионного и музыкального контента, включающий в себя разработку и производство оригинальных телевизионных форматов, управление и дистрибуцию авторских прав, спонсорство и продакт-плейсмент. Так вот этот холдинг отобрали Ротенберги, в тот момент, когда Эрнст нашел себе новую супругу. Вероятно, потому что основателем являлась Синельщикова.