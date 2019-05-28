Кто же папа? Ани Лорак скрывает округлившийся живот

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Возможная беременность Каролины озадачила фанатов, кто же может являться отцом ребенка красивой и романтичной певицы.

Известная украинская певица Ани Лорак совсем недавно развелась с мужем. Причиной развода стали многочисленные измены Мурата Налчаджиоглу в украинской моделью. Несмотря на то, что сейчас Киев у Ани Лорак ассоциируется с неудачным браком и тяжелыми отношениями. Лорак продолжает туда исправно приезжать. Вот и в этот раз поклонники подловили ее гуляющей по набережной. Певица была одета в короткие шорты и заправленную футболку, если присмотреться, то Каролина визуально набрала кг 7-8, к своему весу. Как сообщает фанатка с которой она сделала фото, то Ани выглядела исправно поправившейся и с округлившимся животиком.

Девушка рассказала, что Ани сначала стала стесняться и прикрывать живот руками. А девушка ее поддержала и сказала: «Я не кому не скажу, фото для домашнего архива».

Но, очевидно, обещание свое не сдержала и все-таки опубликовала в Instagram любимого кумира со всем диалогом со звездой. Перед общественностью встало два вопроса: Кто же папа? И зачем Ани Лорак скрывает свой округлившийся живот? Многие подписчики отмечают, что Лорак за последние три месяца постит в своей соцсети, либо тщательно «отфотошопленные» снимки, либо фотографии со старых фотосессий. А на премии RU.TV Каролина появилась в белом пышном платье, которое полностью скрыло живот девушки.

После тяжелого развода инсайдеры уличили Лорак в романе с Сергеем Лазаревым. Певец всячески проявлял внимание к Лорак, дарил цветы и нежно обнимал на фото. Киркоров также уделил свое внимание талантливой певице, но Ани отвергла его в очередной раз.

Филипп признавался в одном из интервью: «Если не Алла, то только Каролина. Она классная». По всей вероятности, Ани выбрала более молодого и очень успешного певца из российского шоу-бизнеса. Сергей Лазарев за один концерт зарабатывает более 30 млн рублей, а его сын прекрасно ладит с дочерью Ани – Софией.

Многие пришли к выводу, что если Ани и беременна, то только от красавчика Сережи. Кроме того, сам Лазарев признавался, что ему нравятся женщины немного постарше и опытнее. Именно по этой причине он столько лет прожил в гражданском браке с Лерой Кудрявцевой.