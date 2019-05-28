От любви до ненависти. Барановская публично призналась в чувствах к Аршавину

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Ведущая преобразилась внешне, чтобы лично поздравить бывшего мужа

Удивительные чувства Юлия Барановская испытывает к своему бывшему пусть и гражданскому супругу Андрею Аршавину. Прожив с Барановской 9 лет, Аршавин уходит к любовнице от беременной Юли. Девушка осталась одна на руках с тремя детьми. Ей приходилось крутиться в этом мире, чтобы прокормить себя и детей. Тогда, Аршавин не выплачивал алименты детям и вовсе перестал их навещать. Было тяжело, Юля «заливала» подушку слезами от отчаяния, но делала это в тайне от детей. Стоит отдать должное, что несмотря на такой мерзкий поступок со стороны футболиста, многодетная мать не настраивает детей против него.

Более того, ведущая не раз говорила в интервью, что благодарна Аршавину за 9 счастливых лет совместной жизни. Многие недоумевали, как после такого можно быть благодарной? Но оказывается, Барановская до сих пор любит Андрея Аршавина. Как говорят от любви до ненависти один шаг, но Юля «шагает» то туда, то обратно на протяжении 6 лет. Стоит отметить, что прожив несколько лет, без Андрея Аршавина, ведущая, так и не смогла построить новые отношения. А совсем недавно, Барановская публично призналась в чувствах к бывшему мужу.

«Настроение переменчивое #апростоскороденьрождения. То любовь, то злость, то грусть. Немного бантикого кокетства не помешает Всем спокойной ночи», - написала Барановская у себя на странице в Instagram.

Такое настроение ведущей непрерывно связано с предстоящим событием. 29 мая футболист будет отмечать свой шестой день рождения без Юли. Ведущая неспроста выбрала «бантиковое кокетство». Похоже, Барановская решила вновь влюбить в себя Аршавина и прийти на его праздник в умопомрачительном образе. Всё может быть, Андрей сейчас холост и может заинтересоваться преобразившейся Юлей.