Копия бывшей! Крид закрутил роман с двойником Клюкиной

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Егор Крид, похоже, не может забыть Дашу и ищет утешения в похожих внешне девушках.

В фан-группе Instagram Егора Крида «dream.ek» появилась информация, что Егор Крид вышел в свет с новой девушкой. На видео пара нежно обнимается, и Егор выглядит очень счастливым. Девушку на видео удалось запечатлеть только со спины, но пользователи смогли разглядеть в новой пассии поразительное сходство с бывшей девушкой Егора – Дарьей Клюкиной. Девушка модельной внешности с русым, натуральным цветом волос, как у Даши.

Видимо, Егор не может забыть бывшую девушку, поэтому закрутил роман с двойником Клюкиной. Несколько дней назад певец писал, что находится в Анталии, по версии пользователей, Егор повёз девушку отдыхать.

«Егор ты все сохнешь по Даше?», «Это копия Клюкиной», - пишут подписчики данной группы.

Крид хоть и крепится, что у него все хорошо в личной жизни, но девушек подбирает, как под копирку бывшей. Возможно, Крид не может забыть Клюкину и пытается найти утешения в схожих внешне дамах. Он будто пытается ей доказать, что таких, как она много, а красавчик Крид один во вселенной. Со стороны можно сказать, что гордость и ревность не покидает Крида, он пытается внушить себе, что она ему не нужна, и он вовсе её не любит, но выглядит так, будто чувства к ней набирают обороты все больше.

У Егора и Даши были одни из самых ярких отношений за всю историю проекта «Холостяк», фанаты восторгались девушкой и считали, что Даша самая лучшая кандидатура для Егора. Она девушка из шоу-бизнеса, знает себе цену, умеет правильно себя преподнести. Многие были уверены, что после проекта пара будет вместе. Однако все вышло совершенно иначе, после проекта пара перестала появляться вместе, Instagram Егора и Даши вместо романтичных фотографий состоял из рекламы и одиноких селфи. Спустя полгода после проекта Клюкина заявила, что выходит замуж за топ-менеджера «Газпром-Медиа» Владимира Чопова. Многие пришли к выводу, что девушка захотела больших денег.