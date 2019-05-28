Лолита весь вечер на шоу «Площадка для оскорблений» терпела унижения ради денег

Сегодня, 04:00

Лолита Милявская стала первооткрывателем нового шоу на YouTube-канале и не ожидала, получить столько оскорблений за один вечер.

Резидент Comedy Club Дмитрий Соболев запустил новое шоу «Площадка для оскорблений». Это юмористический баттл, в котором звезды говорят юмористические оскорбления про своего соперника. Чем круче оскорбления, тем смешнее шоу, в конце выпуска ведущие и зрители определяют победителя. Первыми участниками программы стали: певица Лолита Милявская и рэпер Киевстонер. Для многих зрителей формат передачи стал очень неожиданным, шутки были жёсткими и вводили в ступор участников. Довольно странно было наблюдать за растерянной Лолитой. Певица от неожиданности не могла подобрать обидных шуток для оппонента. Дерзкая певица, которой «палец в рот не клади» выглядела нелепой и безобидной особой, она явно проигрывала молодому и дерзкому участнику.

Ведущие программы Илья Соболев и Артем Винокур пытались поддержать Лолиту, подкидывая идеи для шуток. Они подчеркнули, что несмотря на жёсткие шутки в адрес Лолиты, певица не обижалась и выглядела достойно.

«Как ты определяешь, сколько подбородков надеть на сцену?», «Если когда вы не сцене выключить звук, то бут казаться что кто-то на сцене забыл мать», «Знаете какое ваше первое слово было? Ооо хорошо пошла», - говорил Киевстонер.

Но все же лицо артистки выдавало полное огорчение, она понимала, что выглядела не в лучшем свете и поспешила оправдаться. Лолита сказала, что терпела весь вечер большие унижения ради денег. Видимо время язвительных шуток Лолиты закончилось, на смену пришли более молодые и острые на язык артисты.

За время карьеры Лолита заработала статус яркой, скандальной звезды без комплексов. Она никогда не стеснялась выражать собственное мнение по любому поводу, не боясь пойти вразрез с общепринятой тенденцией. Пользователи привыкли видеть артистку именно такой, многие подметили, что за нее было непривычно неловко и хотелось заступиться.

«На самые больные места надавил рэпер Лолите», - пишут пользователи в комментариях на YouTube-канале.