Красиво жить не запретишь? Потап приподнес Насте Каменских шикарный подарок

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Потап удивил всех фолловеров, подарив Анастасии самолет.

Свадьба Потапа и Насти состоялась 23 мая. Счастливые молодожены отправились в свадебное путешествие. Первое совместное фото в роли жениха и невесты добавила Анастасия Каменских, чем удивила всех своих подписчиков. Одну за одной фото начала добавлять Анастасия, показывая, как они счастливы. Подписчики начали комментировать: «Анастасия остановись, мы поняли, что вы вместе». Позже в stories, Анастасия выложила видео, на котором пара летит на отдых, и за кадром комментируют, что самолет это подарок от Потапа. Анастасия хихикнула, поблагодарила мужа и сказала, что он у нее самый лучший на свете.

Красиво жить не запретишь? Видимо, Потап решил не мелочиться и приподнес новоиспеченной жене шикарный подарок. Фолловеры порадовались за Настю и задались вопросом: «Какой смысл был столько лет скрывать отношения, чтоб теперь каждый час выкладывать совместные фото?».

Артисты не афишировали своих отношений и лишь в день свадьбы Потапенко опубликовал видеоклип, где признался в любви к Каменских. Она при этом выразила избраннику благодарность за то, что он поддержал решение не выставлять чувства на публику и оберегал пару «от лишних глаз, слов и постов».

В сети ходят слухи, что Анастасия увела Потапа у Ирины Горовой причем еще в далеком 2014 году. Возможно, Анастасия не рассказывала об отношениях, потому что не хотела лишний раз провоцировать СМИ на слухи.