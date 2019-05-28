Он спал на вокзале и не мог купить еду. Что пришлось пережить Денису Майданову на пути к славе

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Певец рассказал, как преодолевал трудности, чтобы исполнить свою мечту.

Наверняка, каждый из нас слышал песни Дениса Майданова. Песни, которые берут за душу и заставляют задуматься о прекрасном. Но не все знают о том, Что пришлось пережить Денису Майданову на пути к славе. Он спал на вокзале и не мог купить еду, ему многое пришлось пережить. Но даже в самые трудные минуты отчаяния, Денис не предавал свою мечту. В возрасте 25 лет, молодой и целеустремленный парень Денис приехал в Москву из Балаково Саратовкой области. Майданов ехал с четко установленной целью, он будет поэтом и композитором для российских исполнителей.

Несмотря на талант молодого человека, столица «приняла» его не сразу, так сказать «устроила» проверку на прочность. Жизнь Дениса строилась на «голом энтузиазме», он сменил 15 мест жительства, пока вовсе не оказался на вокзале. По началу, парень останавливался у друзей и знакомых, но не хотел быть обузой, поэтому проще было уйти. Уйти не к друзьям, а на вокзал. Один из знакомых, сделал Майданову липовое удостоверение сотрудника правоохранительных органов. С его помощью, Денис отправлялся на Павелецкий вокзал, где мог пройти в комнату ожидания и немного поспать. Утро нынешнего миллионера начиналось с умывания в общественном туалете. Поле чего, Денис запаривал лапшу быстрого приготовления, которая, также была на обед и ужин. После завтрака, молодой композитор отправлялся в продюсерские центры, в надежде продать свои работы.

«Я мог ночевать на вокзалах, я мог быть бомжом, я мог получать сколько угодно маленькие деньги. Но главная мечта, которой я оставался верен сбылась. И вот мы сейчас сидим с тобой разговариваем», - прокомментировал Майданов на программе «Секрет на миллион».

Целеустремленность и сильное желание стать знаменитым, являлись ключевыми в борьбе за мечту. Простой парень из Балаково смог «проломить» суровую столицу и получить звание Заслуженного артиста Российской Федерации.