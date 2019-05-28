Вместо лекарств Ротару - новые «подвиги»: Наследники не уделяют должного внимания больной певице

Сегодня, 10:30

Внучка и племянница звезды активно продвигаются в шоу-бизнесе, вместо того, чтобы быть рядом с ушедшей со сцены Софией Михайловной.

Информация о болезнях, которые быстро подкосили здоровье Софии Ротару, появилась ещё в прошлом году. Сначала у певицы случился микроинсульт, затем обострирился туберкулёз, который диагностировали ещё в 27 лет, но успели вовремя купировать заболевание.

Женщина перестала публиковать свежие посты в социальных сетях, и даже перестала следить за жизнью своих коллег в Сети. Более того, последнее выступление артистки состоялось в декабре 2018 в рамках шоу «Песня года». Она отказывается общаться с журналистами, ссылаясь на своё плохое самочувствие. Всё указывает на то, что Софии Михайловне пришёл час встречать старость в кругу семьи. Но вот только, видимо, не вся семья готова посвящать время своей именитой родственнице. Заметно отличились девушки, в которых Ротару, скорее всего, вкладывала больше всего любви, сил и средств: её родная внучка и племянница.

Вместо лекарств для звездной бабушки они, видимо, предпочли совершать новые «подвиги»: внучка Соня Евдокименко на днях устроила блистательную фотосессию в Каннах, а племянница, известная под псевдонимом Соня Кей, сегодня презентовала свой новый клип. Остаётся гадать, почему наследники не уделяют должного внимания певице: из-за личного неулаженного конфликта или просто считают, что рядом с Ротару достаточно других близких людей.

Однако стоит отметить, что это лишь версия. Вполне возможно, что девушки успевают не только наладить свою карьеру и личную жизнь, но и ухаживать и видеться со своей именитой родственницей.