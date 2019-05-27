Страх потерял? Харламов может угробить карьеру на ТВ из-за шуток в сторону «России-24»

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Шутки над федеральным каналом могут обернуться для Гарика разрушенной жизнью и даже безработицей.

Не так давно в Сети стали обсуждать инцидент, произошедший в Хакасии. Там глава района Сергей Зайцев напал на корреспондента «России 24» Ивана Литомина. Сейчас правоохранительные органы занимаются расследованием, а некоторые звезды выставляют тематические посты на этот счет. Так, Гарик Харламов посчитал остроумным опубликовать на своей странице в Instagram-аккаунте отрывок из этой драки, добавив музыку из игры-боевика. К тому же, он не забыл и в этой ситуации «приплести» Ларису Гузееву и всем известную ее фразу. Комик, может быть, потерял страх, раз так открыто использует для своих насмешек материалы федерального телеканала?

Харламов может угробить карьеру на ТВ из-за шуток в сторону «России-24», ведь это практически главный канал страны. Первый канал уже подвергся нападкам из-за скандальных выпусков «Давай поженимся», только на этот раз ситуация для «Бульдога» может сложиться весьма плачевно. В последнее время он совсем перестал «фильтровать» свой юмор, высмеивает и даже, можно сказать, оскорбляет всех без разбора. Не исключено, что резидент Comedy Club может скоро доиграться и нарваться на разборки с серьезными людьми из медиабизнеса.

Однако, вполне вероятно, что данные шутки останутся без внимания, а будут оценены лишь его поклонниками творчества, рад которых, по всему видимому, Харламов и продолжает шутить в том же русле.