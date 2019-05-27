Спихнул маму на Дашу? «Наглость» Пынзарь может рассорить ее со свекровью

Сегодня, 22:36

Даша «провалила» прогулку с родственницей - испортила поход в горы и заставила работать личным фотографом.

Даша Пынзарь часто делится с подписчиками деталями из своей частной жизни. Например, сегодня звезда «Дома-2» рассказала о едва не сорвавшейся прогулке с мамой своего мужа. Судя по всему, Сергей спихнул маму на Дашу, и знаменитости пришлось развлекать нагрянувшую родственницу, что вылилось все это в неожиданные приключения.

Несмотря на то, что Дарья с семьей уже много лет живет в Турции, она еще плохо знает солнечную Аланию. Как результат – сегодня вместо гор она завезла свекровь «в какие-то дебри». Испорченную прогулку спасло уютное кафе с прекрасным видом, где родственницы решили остановиться, насладиться природой и пообщаться. Вот только диалог у них, видимо, не задался, ведь свекрови буквально пришлось работать – Пынзарь заставила маму Сергея стать личным фотографом, и, вероятно, утомила ее требованиями запечатлеть каждый шаг.

«Наглость» Пынзарь может рассорить ее со свекровью. Вместо того, чтобы уделить внимание женщине, показать ей солнечную Турцию, позволить отдохнуть и пообщаться с внуками, Дарья, похоже, решила по-полной воспользоваться свободными руками женщины. Как известно, пожилые люди плохо ладят с техникой, а потому роль фотографа могла сильно утомить свекровь, что может обернуться в обиду и ссору.