Накаркала на второго? Собчак могла забеременеть от любовника-Богомолова

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Постоянный попытки Ксении скрыть животик, странные наряды и неожиданная доброжелательность указывают на то, что светская львица может быть в ожидании «чуда».

Похоже, Максим Виторган все-таки дождется развода от Ксении Собчак, ведь ведущая могла «залететь» от любовника-Богомолова, о романе с которым давно говорят в сети. Вскоре после проигрыша на президентских выборах светская львица заявила, что может спокойно беременеть до следующих губернаторских, и похоже, накаркала на второго. Об этом свидетельствуют внезапные перемены в поведении скандальной блондинки и характерные изменения во внешности.

В последнее время телезвезда больше не горит желанием построить успешную карьеру, много отдыхает, путешествует и уделяет время себе. Она даже не вмешивается в скандалы, и что удивительно – не грезит политикой.

Заметно, что от природы стройная телеведущая в последнее время прилично набрала в весе и стала значительно шире в талии. Собчак резко отказалась от утонченных и облегающих нарядов и теперь предпочитает облачаться в просторную одежду спортивного кроя, свободные платья или странные балахоны. Примечательно, что Ксения постоянно прикрывает область животика сумками или рукой – будто инстинктивно пытается спрятать возможного малыша. Кроме того, она зачастую затягивает ремни значительно выше талии, из-за чего пикантное место оказывается скрыто под слоями ткани. Видимо, совместный отдых Константина и Ксении прошел отлично, и не исключено, что они действительно готовятся вскоре стать родителями.

Интересно, что Константин Богомолов в последнее время постоянно пытается показать себя отличным отцом. Обычно далекий от соцсетей режиссер неожиданно много времени начал проводить со своей дочкой, постоянно хвалит малышку и восхищается ее достижениями, делясь с поклонниками кадрами с малышкой.