«Боль - ничто» - Волочкова показала «первые увечья» с репетиций на высоте

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Балерина гордится огромными синяками на пол ноги и растертыми мозолями.

В минувший четверг Анастасия Волочкова начала готовиться к новому выступлению. Хотя после окончания карьеры балерины Большого театра она стала появляться на сцене намного реже, ежедневно она продолжает тренироваться. Наконец у нее появилась возможность показать свои сохранившиеся навыки в спектакле.

До сих пор она рассказывала лишь о том, как ей нравится репетировать, и до сих пор молчала, какую цену за это платит. Сегодня для Instagram Stories она сделала несколько фото, на которых показала полученные травмы. «Вот и первые небольшие увечья от железных конструкций. Но боль - ничто! По сравнению с ощущением счастья!» - написала Волочкова.

Несмотря на то, что ей приходится заниматься в довольно опасных условиях: номера будут выполняться на высоте, а гимнастические снаряды на самом деле являются не специально оборудованными для подобной работы, а лишь подручными средствами в мастерской ее коллеги-клоуна, она все равно рада, ведь наконец скоро вновь сможет оказаться на сцене.