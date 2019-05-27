Йося - муж для виду? Черно несколько лет «вдохновляется» другим мужчиной

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С «наставником» за кадром отношения у участницы «Дома-2», видимо, гораздо ближе, чем с супругом.

Александра Черно стала участницей «Дома-2» 22 марта 2017 и смогла устроить свою личную жизнь хоть не с первого раза, но достаточно быстро, если сравнивать с другими участницами проекта. В декабре 2018 она вышла замуж за Иосифа Оганесяна, который пришёл на шоу именно ради неё. Но отношения в паре всегда складывались не очень гладко: молодые люди часто не могут найти общий язык, а жена, якобы из-за ревности закатывает скандалы.

Как оказалось, причина разлада в семье может быть совсем другой. На своей официальной странице в Instagram девушка опубликовала пост, где решила пофилософствовать. Но за невинными словами о разных слоях общества, людях, с которыми пришлось сталкиваться ей самой по жизни, проскальзывает не совсем однозначная мысль. Черно рассказала, что «вдохновляется» и находит общий язык с другим мужчиной: «Это был мужчина, лет 40. Такого мышления я не встречала вообще никогда в своей жизни, толпы людей идут за ним. Он очень тонкий психолог. Очень талантливый человек. Что бы ты ему не сказал, он всё равно в конечном итоге остаётся всегда прав. С годами, я научилась его слушать и отталкиваясь от его слов, прогнозировать своё будущее. Пока ещё не ошиблась. Он и до сих пор в моей жизни, за Кадром...».

Эти отношения в жизни звезды длятся несколько лет. Вполне может оказаться, что Йося – муж для виду, и она обманывает не только его и режиссёров «Дома-2», но и, главным образом, своё сердце.