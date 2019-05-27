Двойник Софии Ротару отнимает славу у больной певицы

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Молодой человек, вероятно, решил «хайпануть» на скором вероятном уходе «хуторянки» со сцены.

Имя эстрадной певицы Софии Ротару все реже появляется в заголовках новостей. Сейчас артистка уже не так активно занимается творческой деятельностью, как раньше. По слухам, приостановить музыкальную карьеру Ротару вынудили болезни. Судя по всему, поклонники исполнительницы не слишком волнуются по поводу того, что не смогут больше увидеть любимую певицу на сцене. Можно предположить, что все дело в том, что у Ротару уже есть замена.

Свою деятельность активизировал некий Дионис Кельм, которого называют единственным внешним и голосовым двойником исполнительницы. Судя по информации в сети, молодой человек гастролирует по стране с 2001 года, и, похоже, у него не меньше поклонников, нежели у настоящей Софии Ротару. Двойник певицы регулярно устраивает шоу в ночных заведениях Москвы. Вероятно, если бы артист был неинтересен публике, он бы уже давно прекратил свою творческую деятельность, однако, видимо, его популярность лишь растет. Мужчина попросту отнимает славу у больной Ротару, которую постепенно начинают забывать.

Не исключено, что из-за болезней певица может вскоре навсегда распрощаться со сценой. Недавно появилась информация, что Ротару борется с туберкулезом, который может окончательно подорвать здоровье артистки. Вполне возможно, этим фактом и пользуется ее двойник Дионис Кельм, ведь тогда у него не останется конкурентов. А преданные фанаты Ротару, вероятно, будут рады тому, что в стране есть двойник певицы, который, если верить информации, впечатлил и саму «хуторянку».