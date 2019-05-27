Лучше синица в руках - Волочкова на видео поцеловалась с пожилым режиссером

Сегодня, 14:08

Одинокая балерина, видимо, согласна даже на 60-летнего жениха.

Уже не первый день Анастасия Волочкова готовится к новому спектаклю, который до сегодняшнего дня имел одно название, а сегодня был утвержден на другое - «Балерина и клоун». По видимому, во время совместной работы артистка очень сблизилась с акробатом Николаем Челноковым, который вместе с ней сыграет одну из главных ролей. По совместительству пожилой мужчина также выступает как режиссер спектакля.

Однако кажется, что отношения коллег уже переросли в нечто большее, чем просто рабочие или дружеские. Накануне Волочкова опубликовала на личной странице в видео, на котором показала, как без стеснения поцеловала клоуна, в ответ на что он намеком попросил сделать ее это еще раз, и она повторила.

По видимому, балерина устала быть одна и уже не считает себя еще достаточно молодой и привлекательной для мужчин. Наверное, именно поэтому, когда предоставилась возможность завести новые отношения, она вспомнила пословицу: лучше синица в руках, чем журавль в небе. Хотя режиссер уже немолод, с Анастасией Волочковой он обращается довольно тепло. К тому же, его физической форме позавидуют даже некоторые молодые люди: за годы в цирке он стал сильным и мускулистым.