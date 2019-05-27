«Что смущает тебя?» - Лобода подогрела слухи о романе с Монатиком

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Певица начала переслушивать старые и новые композиции певца.

В свои 36 лет известная певица Светлана Лобода остается завидной невестой, ведь до сих пор она так и не нашла того, с кем вновь сможет связать себя узами брака. Хотя после родов объективы папарацци все еще ловили ее вместе с вероятным отцом маленькой Тильды, солистом Rammstein, спустя совсем немного времени совместные фото перестали появляться. Видимо, тогда и прекратилось общение новоиспеченных родителей.

Тем не менее, Лобода, по всей видимости, не поставила на себе крест после рождения второго ребенка. Стоит отметить, что чаще всего после всего этого ей приписывали роман с украинским коллегой Монатиком. Хотя свежих совместных снимков у возможной пары так и не появилось (по крайней мере, найти их не удается в сети), факты доказывают, что между ними определенно существует какая-то связь.

Накануне певица вновь подогрела слухи о начавшихся отношениях с ним своими Instagram Stories. Там появилось целых три видео, на которых она живо танцует под композиции Монатика, пока над ее лицом работает визажист. Можно было бы подумать, что Светлана Лобода просто пиарит его песни, однако там звучали не только композиции нового альбома, но и старого. Например, прозвучали строки из песни «То, от чего без ума»: «Давай танцуй. Что смущает тебя?».

При этом ранее на своей странице она уже неоднократно публиковала видео с коллегой. Например, когда он записал кавер на ее новый трек «Пуля-дура».