Жалеет о рождении сына? Ребёнок Тодоренко стал для неё бременем

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Видимо, телеведущая с грустью вспоминает веселое время без ребенка.

Несколько месяцев назад в паре Регины Тодоренко и Влада Топалова родился первенец, которого назвали Михаилом. После этого жизнь телеведущей значительно поменялась, и она не устает говорить об этом практически в каждой записи в Instagram-аккаунте. На этот раз артистка обратила внимание на то, что из-за материнства ей пришлось «завязать» с путешествиями и экстримом. До рождения сына она была ведущей программы «Орел и решка», побывала практически в каждом уголке мира и делала сумасшедшие вещи. Но это в прошлом. Ребенок забирает слишком много времени, требует постоянного внимания и, видимо, постепенно становится для звезды бременем. По крайней мере, она «превратилась в слегка сумасшедшую и взволнованную мамашу», как сама это утверждает без стеснений.

Неужели Тодоренко жалеет о рождении сына? Если это так, то, судя по записям в социальных сетях, Топалов может придерживаться аналогичного мнения. Недавно он опубликовал шокирующий пост, где обратился к малолетнему сыну с желанием «запихнуть его обратно». Конечно, все это было написано в юмористическом ключе, но многие подписчики крайне негативно отнеслись к странным шуткам про собственного ребенка.