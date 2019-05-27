Повзрослела: Лиза Арзамасова из «Папиных дочек» удивила фанатов элегантным образом

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Фанаты присудили девушке титул «Мисс Вселенная».

Похоже, что исполнительница роли Галины Сергеевны в культовом российском сериале «Папины дочки» действительно повзрослела. И, словно бабочка из куколки, окончательно выбралась из образа не особо симпатичной девочки-заучки с косичками.

Накануне в своем Instagram Елизавета опубликовала новое фото, в котором предстала в образе настоящей леди.

Элегантная, легкая и стильная — прилагательные, которые первыми пришли в голову подписчикам актрисы. Фанаты искренне восторгались женственным стилем Арзамасовой, не поскупившись на титулы:

«Леди «Изящество»», - писали одни.

«И мисс вселеная нагрождается Елизавета», - комментировали другие.

«Лизочка- принцесса, как всегда неотразима!!!», - заключили третьи.

Однако, оказалось, что не только Лиза Арзамасова способна удивлять поклонников. Другая «папина дочка» Дарья Мельникова, также простилась с привычным ей образом, решившись на радикальные перемены. Актриса коротко (а если точнее - наголо) остригла свои белокурые локоны.

Фото обновленной Дарьи набрало 39,4 тыс. лайков в Instagram. Сама же актриса иронично дополнила снимок цитатой из фильма «Брат 2». Фолловеры одобрили новую стрижку звезды и похвалили Мельникову «за смелость».