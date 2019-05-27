Одиночество или Бузова – Корчевников может пойти на безумный шаг ради семьи

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Шоу «Холостяк» заменят новым проектом, участником которого, возможно, станет известный телеведущий.

Борис Корчевников успешно реализовал себя в качестве ведущего, актера и журналиста. Однако личная жизнь 36-летнего артиста, похоже, до сих пор не сложилась. Телеведущий неоднократно отмечал, что мечтает о семье, причем многодетной. К слову, Корчевникову нередко приписывают любовные интрижки, однако ведущий каждый раз отрицает слухи.

Не исключено, что журналист может пойти на безумный шаг ради семьи. Если в реальной жизни Борису не везет в любви, то, возможно, он захочет попытать счастья в каком-либо телевизионном проекте. Некоторые фанаты предполагают, что Корчевников может решиться на участие в шоу «Холостяк», однако недавно стало известно, что съемки проекта отложили, как и второй сезон «Замуж за Бузову». Канал ТНТ решил совместить проекты и создать новое шоу «План Б», ведущими и главными героями которого станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов. Ведущая «Дома-2» и резидент Comedy Club в очередной раз попробуют найти свою любовь. Если достойных кандидатов не найдется, Ольга и Тимур могут стать парой.

Выходит, если Корчевников и решится на участие в подобном проекте, то ему придется бороться за сердце ведущей «Дома-2». Вероятно, телеведущему придется сделать нелегкий выбор – одиночество или Бузова. Или же ждать другого подходящего шоу, где будет намного больше участниц. Кастинг на проект «План Б» уже начался. Вероятно, вскоре поклонники смогут узнать, решился ли Корчевников на участие в шоу.