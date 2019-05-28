Зубная реклама дает плоды? Семья Бородиной собирается в отпуск в начале июня

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Ксения и ее супруг Курбан Омаров пропустят премию Муз-ТВ 2019 по причине того, что собираются улетать, видимо, чтобы поддерживать дубайский загар.

Ранее Ксения Бородина и ее муж часто рекламировали отбеливающие полоски для зубов, причем неоднократно, а на протяжении всей недели. Сам же Курбан Омаров даже записывал на видео свои походы к стоматологам, описывал процесс своего лечения и все, что связано со здоровьем зубов. А в свою очередь, телеведущая невзначай доставала из своей женской сумочки именно это средство по уходу за зубами, ярко описывая его чудодейственные свойства.

Месяц назад, когда проходил музыкальный фестиваль в Дубае под названием «Жара», Бородина со своей семьей отправилась вслед за большинством звезд российского бизнеса, в частности певцами и артистами. Странно, что семья Бородиной полетела сразу же после сомнительного розыгрыша своего автомобиля Курбаном. Он запустил рекламу в своем профиле, разыгрывая автомобиль или денежный приз на выбор. Впоследствии, так и не было подтверждения, что приз был вручен победителю, в то время, как Курбан уже нежился под дубайским солнышком.

А в данный момент, Бородина проговорилась, что на период премии Муз-ТВ ни улетают всей семьей, само мероприятие назначено на 7 июня. А может быть ее просто не пригласили на светское мероприятие, так как никакого отношения к творчеству она не имеет, либо девушка запланировала следующий отпуск на шикарном курорте, который стал возможен благодаря рекламе сомнительных товаров в своем профиле. Видимо, зубная реклама все-таки приносит свои плоды, как ее публикуют на аудиторию почти в 13 миллионов человек.