Дочь Шукшиной довела Лидию Федосееву-Шукшину до нервного похудения

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Анна продала квартиру бабушки вместе с ее ценными вещами. Народная артистка потеряла в весе 10 кг.

Народная артистка Лидия Федосеева-Шукшина пережила в своей жизни немало тяжелых моментов. Одними из таких переживаний являются ситуации касаемо недвижимости. Так, уже много лет длятся разбирательства Лидии с дочерью Ольгой. Вдобавок к этому выяснилось, что дочь Марии Шукшиной продала квартиру народной артистки без ее ведома.

В 2018 году Анна Шукшина продала квартиру бабушки, которая находилась в Санкт-Петербурге. Сделала она это без ведома Лидии, поэтому для женщины это стало ударом. Федосеева-Шукшина рассказывает, что из-за стрессов, касающихся квартиры, она похудела на 10 кг и теперь ей приходится обновлять свой гардероб. Кроме того, Анна продала недвижимость бабушки вместе с ее ценными вещами, в том числе одеждой. Это является еще одной причиной резкой смены гардероба. Дочь Марии Шукшиной довела Лидию до нервного похудения, поэтому женщина не рада своим изменениям. Она считает, что лучше вообще не худеть, чем на нервной почве. Касаемо конфликтных ситуаций в семье Шукшиной народная артистка высказалась, что не смотрит шоу, показываемые по телевизору, но считает, что сейчас всем правят деньги.

Успокоение Лидия находит в своем муже – Бари Алибасове. Пара официально узаконила отношения только в 2018 году, несмотря на то, что длятся они уже очень долго. Новоиспеченный супруг помогает народной артистке переживать невзгоды, которые встречаются ей на пути.