Полная некомпетентность. Лариса Гузеева оскорбила участника «Давай поженимся!»

Сегодня, 11:10

Ведущая позволяет себе совсем не невинные шалости, а вполне серьезные оскорбления в адрес участников шоу.

Известная российская телеведущая и актриса театра и кино Лариса Гузеева перестала сдерживать свои эмоции на программе «Давай поженимся!». В последние полгода Лариса грубит ведущим, участникам и их родственникам. Если Роза Сябитова и Василиса Володина ведут себя более сдержанно, то Гузеева прямо на федеральном канале страны позволяет себе унижать мужское достоинство и проблемы со здоровьем. В этот раз Лариса Гузеева назвала половые функции потенциального жениха немощными и высмеяла его. Мужчина слегка растерялся от такой некомпетентности и наглости, а потом почти заикаясь стал оправдываться. А женщины в голос засмеялись. Складывается такое впечатление, что Константин Эрнст «держит» Гузееву за ее рейтинги.

Якобы, если бы не ее «выпады» в сторону обычных людей, то зрителю было бы не интересно смотреть программу. Но стоит напомнить, что изначально программа была предназначена для тех, кто хочет найти свою вторую половинку. В процессе общения люди даже заключали браки и рождались дети, но это было раньше. В последний год, вероятно Эрнст, заметил определённую просадку в зрителях. Эфирное время забирает конкурирующий канал «Россия-1» с новыми проектами, а вот «Первому» остается только «ярчить», пускай даже с унижением человеческого достоинства.

Вполне вероятно, что Гузеева получает большую зарплату, чем ее коллеги. Несмотря на своенравность Розы — она все-таки скромнее и сдержаннее Ларисы.

Только многие забывает, что в это время канал могут смотреть дети, которые, как губка впитывают в себя полученную информацию и рассказывают об этом сверстникам, а потом также унижают своих друзей и знакомых. Все знают, что дурной пример заразительный, а если с экрана говорит об этом взрослая женщина, то слушать разрешается.