Полная некомпетентность. Лариса Гузеева оскорбила участника «Давай поженимся!»

View this post on Instagram

#ларисагузеева #гузеева #перлыгузеевой #перлы #шутки #приколы #давайпоженимся #гузеевалариса #розасябитова #василисаволодина #тамараглоба #актриса #невбровьавглаз #мудрость #жизнь #свадьба #кончать #криво #стоял #ремень #ладошка