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«Ох, и заживёт сейчас Юлька!», - комментировали хейтеры.

Юлия Барановская стала популярнее своего бывшего мужа футболиста Андрея Аршавина. Сейчас она успешная телеведущая, но за шесть лет одиночества, так и не нашла свою любовь. Видимо, пришло время задуматься о своей личной жизни. Дети подросли, а сама Юлия твёрдо стоит на ногах. В одном из интервью, Барановская призналась в том, она ходит на свидания с мужчинами, но не более того. Получается, многодетная мать в активном поиске. Об этом знают друзья и коллеги по работе, которые наверняка пытаются помочь ей в этом нелегком деле. Хейтеры предположили, что именно Егор Крид сосватал Юлию Барановскую за чиновника.

Им является 29-летний Станислав Калинкин. По фотографиям в Instagram, Крид и Калинкин часто общаются, поэтому певец наверняка знает о том, что Стас тоже находится в активном поиске.

«Ничего себе, Юля Вы, что с чиновником общаетесь? Вас Крид познакомил? Я так поняла, что они дружат, много совместных фото. P.s. Вы смотритесь», - прокомментировала подписчица.

Но пользователи сети немного недопоняли, 29-летний Станислав Калинкин в прошлом действительно был помощником депутата Государственной Думы. Эту должность Калинкин возглавлял с 2012 по 2014 гг., после чего выбрал себе деятельность намного прибыльнее. Сейчас, Станислав является генеральным директором продюсерского центра певицы Валерии, что тоже достаточно неплохо. Правда, на его странице в Instagram до сих пор есть отметка «государственный служащий». День рождения Станислава Калинкина оказался замечательным поводом, для схождения одиноких сердец. По фотографиям и stories можно судить о том, что Барановская и Калинкин весь вечер держались вместе.

Молодые люди подходят друг-другу не только внешне, но и по параметрам, которые предъявлял каждый из них к своей второй половинке. Так, в одном из интервью Юлия Барановская призналась, что хочет связать отношения с обеспеченным человеком. Она была непрочь, завязать отношения с мужчиной из предпринимательской сферы или из сферы шоу-бизнеса. Станислав подходит по этим параметрам, В 19 лет он заработал свой первый миллион, что говорит о его целеустремленности и желании быть первым. Как отметил, сам Станислав у него есть предпринимательская хватка, но роль управленца ему по душе.

«Девушки нет. Точно знаю, что моя будущая жена может быть похожа на героиню Клэр из сериала об американской политической системе «Карточный домик», поделился Станислав в одном из интервью.

Кто не знает, Клэр – успешная, расчетливая и хладнокровная главная героиня сериала. У неё безупречный деловой стиль, она целенаправленно достигает любых карьерных высот. Не кажется ли вам, что Барановская, чем-то похожи с Клэр? Да, безусловно, Юлии ещё многому стоит поучиться у главной героини, но всё же, сходства есть. В заключении, хотелось бы отметить, что союз действительно имеет шансы на существование. Со временем станет известно, получилось ли у Егора Крида соединить два одиноких сердца.