Новая рубрика в Comedy club заставила Наталью Рудову покраснеть до ушей

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Самый простой вопрос от подписчиков «ВКонтакте» рубрики Comedy Games застал актрису врасплох.

После просмотра рубрики Comedy Games на ТНТ у пользователей сложилось впечатление, что Наташа Рудова не зря создаёт образ глупой девочки в Instagram. Ведущий Илья Соболев с самого начала пошутил над артисткой: «Её публикации в Instagram набирают больше положительных отзывов, чем фильмы, в которых она снималась». Скорее всего, Соболев намекнул на красивые фотографии девушки, которые она с радостью публикует, красуясь собой.

Суть игры состояла в том, что гость передачи должен успеть ответить на вопросы ведущего, пока не прозвучит сигнал таймера.

В самом начале игры Наташа держалась неплохо, вопросы были на восприятие. Интересное началось после слов Ильи: «А сейчас будто вопрос из рубрики от наших подписчиков «ВКонтакте». Назови 4 синонима к слову блондинка?». Видно было, что Наташа растерялась и не поняла вопроса. Новая рубрика заставила Рудову покраснеть до ушей. «А что такое синоним», - спросила девушка. Соболев высмеял артистку, сказав, что это правильный ответ и остановил игру.

Хоть девушка и смеялась, по её красному лицу было видно, что ей стыдно. Видимо, она не ожидала, что в данной рубрике могут быть интеллектуальные вопросы. Пользователи высмеяли Рудову и высказались, что Наташа не отличается умом также, как и актёрским талантом. Девушке дан талант красиво фотографироваться и заниматься рекламой в Instagram.

Если обратить внимание на комментарии её блога, то можно заметить, что кроме внешней красоты девушки, никаких талантов зрители не заметили.

«Это одна из самых красивых актрис. Удивляюсь почему она до сих пор не на большом экране», «Вы такая красивая женщина», «Вы очень красивая», - пишут пользователи в сети Интернет.