«Лобода спалила двух сладких»: В сети Лазарева и Билана заподозрили в гей-романе

Сегодня, 07:30

Певцы пришли на премии RU.TV вдвоем, и похоже, не в трезвом виде. Они весь вечер снимали stories, где хвалили друг друга на камеру.

Об артистах Сергее Лазареве и Диме Билане давно ходят слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации. У каждого из мужчин были разные партнеры, но, вероятно, в какой-то момент – давняя дружба дала о себе знать. Многочисленные романы с мужчинами были приписаны обоим певцам: от Алекса Малиновского до Филиппа Киркорова и Николая Баскова.

Вот и в этот раз мужчины решили отдохнуть на всю катушку вдвоем, чем и подогрели слухи. Их общая подруга буквально «сдала с потрохами» их веселую кампанию. Сначала парни весело прыгали под песню Лободы «Пуля-дура», а потом начали обниматься и кричать на камеру. «Серега крутой!», «Билан крутой!», — вот такие возгласы кричали певцы. Многие пользователи отметили, что ребята, похоже выпили лишнего. Они сразу почувствовали свободу действиям и начали прижиматься друг к другу.

А в сети, Лазарева и Билана заподозрили в полноценном гей-романе: «Лобода спалила двух сладких», «Так Серега только с Малиновским мутил, сейчас опять с Димоном шарахается», «ну сколько можно вот этого разврата на камеру? Я не вижу тут дружеский объятий, тут явно что-то иное», «Серега скоро подарит Билану первенца, Дима еще бездетный же», «Серега так лихо Билану руку на плечо хоп - положил, как бы невзначай, а Лобода их сняла и поржала еще!», «Светка же сама поддерживает линию ЛГБТ, может она и их поддерживает», «пацаны оба красивые, даль что геи».

Некоторые источники говорят о том, что совсем недавно Сергей Лазарев расстался со своим парнем – Алексом Малиновским. Пишут, что у начинающего певца закончились дотации от Лазарева, а потом Сергея заинтересовал кто-то иной. Вполне вероятно, что предметом его интереса мог стать именно Дима Билан.