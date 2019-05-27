БДСМ из Владивостока. Андрей Малахов снимает очередной эфир о «проказах» школьников

Сегодня, 05:30

Шоу «Прямой эфир», вероятно, вновь прославится вопиющими выходками несовершеннолетних, которых так упорно «рекламирует» телеведущий.

Как стало известно из телеграм-канала «Медиакиллер», что программа «Прямой эфир», похоже, готовит очередную звезду канала «России-1», наравне с Дианой Шурыгиной, Ангелиной Лебедевой и Маргаритой Осадчей. Ею стала 17-летняя выпускница школы Евгения Ш. После освещения в СМИ, девушка закрыла свои социальные сети, вероятнее всего началась травля со стороны общественности. Евгения на свой выпускной нарядилась в полное форменное обмундирование в виде работника полиции, чем очень огорчила своего директора школы и завуча.

Программа «Прямой эфир» уже взялась за поиски девушки из Владивостока. В скором времени может выйти эфир с новой скандальной темой. Если верить слухам, то он уже снимает очередной эфир о «проказах» школьников. Только в этот раз речь пойдет не о домогательствах и насилии, а о безнравственном отношении к школе и ненадлежащем поведении несовершеннолетних. Чтобы понять суть, нужно узнать о предыстории случившегося. Недавний скандал разгорелся в столице Приморского края.

Вопиющим случаем стали выпады выпускников одной из школ города Владивостока. Ученики решили «отправиться в последний путь» за ворота учебного заведения очень странно: мальчики в костюмах playboy-зайчиков с голым торсом и заклеенными сосками, девочки в костюме полицейских с плетками и дубинками. Вечеринка «на дне непослушания» в стиле БДСМ закончилась очень предсказуемо – директора и заместителя по воспитательной работе отстранили от своих должностей. А на двух участников БДСМ-скандала составили административные протоколы, а именно на тех, кто был одет в полицейскую форму по статье «незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных организаций».

Также наказали и их родителей штрафами. После освещения в СМИ, «изьяны» школы и воспитания вылились в большой скандал. Где теперь предстоит разобраться самому опытному журналисту России – Андрею Малахову. Поскольку телеведущий за последний год очень сильно просадил зрительский рейтинг программы, сейчас, он, вероятно, начнет восполнять упущенное. В прошлый раз он помог девочкам стать звездами Instagram, а Диане даже заработать на собственную квартиру в Москве. Не исключено, что теперь для интереса зрителя Малахов возьмется и за школу Владивостока.

На повестке дня: косяки школы, учителя-деспоты, нехватка денег на ремонт и учебники, упущения в воспитании детей, дети-мажоры и их богатые родители, развращение несовершеннолетних, беспорядочная дружба учениц со сверстниками, компрометирующие фотоснимки и видео школьниц в соцсетях.

Скорее всего, девочек сначала «опозорят» на всю страну, а потом примутся спасать от травли, как в свое время произошло с Шурыгиной, Лебедевой и Осадчей. Вполне вероятно, что девочкам тоже заплатят за участие в скандальной передаче и «подарят» дурную, но многомиллионную славу с подписчиками в соцсети.