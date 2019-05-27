Настоящий мужик! Сергей Бурунов показал свой стальной характер

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Сергей открылся подписчикам и показал, какой он на самом деле.

На экране Сергей Бурунов демонстрирует невероятный поток остроумия и энергии, но в реальной жизни предпочитает оставаться в тени. Но у него есть свои зрители, которые ждут от любимого актера какую-нибудь активность. Именно поэтому он вынужден вести Instagram и рассказывать подписчикам, что происходит в его жизни. Не так давно, у Сергея было интервью с Дудем, где он показал всему миру, какой он на самом деле честный, чуткий, настоящий и ранимый. Он сильно переживал смерть матери и начал депрессировать. Многие фанаты боялись, что он потеряет себя.

А несколько часов назад, актер добавил новую публикацию в свой Instagram, чем удивил своих подписчиков. Сергей приобрел себе мощный мотоцикл BMW R 1250 GS, цена «железного коня» составляет от 1400000 рублей. Двигатель объемом 1254 куб. см. развивает мощность 136 л. с. и крутящий момент 143 Нм.

Подписчики начали волноваться и поздравлять Бурунова: «Ты отнесись к судьбе построже, чтоб после не платить оброк. Не доверял бы ты Сережа, всему тому, что между ног», «Хороший вкус, поздравляю от души, я люблю BMW! Только я вас прошу, будьте осторожней, а то я волнуюсь за вас. Все-таки это не безопасно».

Сергей — настоящий мужик, ведь увлекаться таким опасным видом спорта не каждый мужчина сможет, он удивил своих обожателей и показал всем свою смелость и стальной характер. Стоит отметить, что после интервью с Дудем все его стали считать маменькиным сынком и мямлей, но, как оказалось все наоборот.

«У Володи стальные ***** появились», — шутят фолловеры актера.