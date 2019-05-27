Родители прикрылись ребенком? Микелла Абрамова впервые прокомментировала финал

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После купленных результатов голосования бывшая участница шоу «Голос. Дети» сказала, что это было лучшее время в жизни, а проигравшие участники ее лучшие друзья.

Закончился повторный финал шоу «Голос.Дети», в котором не участвовала победительница предыдущего этапа, так как «Первый канал» при помощи проверок выяснил, что голосование оказалось фальшивым. Когда покупку голосов за Микеллу Абрамову подтвердили официальным заявлением, дочь Алсу не допустили к участию. Сами же родители от каких-либо комментариев по этому поводу отказались.

Однако, вчера вечером в социальных сетях девочки появилась запись со словами благодарности за проект, за дружбу и прочие яркие моменты шоу. Там написано, что она выражает благодарность Первому каналу, руководству и организаторам, наставникам и каждому работнику проекта. Ее мечта была выйти на сцену и стать частью проекта. Друзья, которые появились за время шоу и стали, по словам девочки, самой большой наградой.

Но ввиду всего вышесказанного многие подписчики усомнились, что сказанное принадлежит Микелле. А напротив, это ее родители решили извиниться за скандал через аккаунт дочери. Подписчики девочки писали, что слова точно ей не принадлежат, а составленный текст похож на попытку Алсу и ее супруга Яна Абрамова оправдаться перед общественностью.

Складывается впечатление, что Абрамовы сделали именно такой шаг, так как в адрес ребенка поступит гораздо меньше негативных отзывов, нежели в адрес нефтяного бизнесмена и популярной певицы. Тем самым, они могли просто «прикрыться» своим ребенком, результаты голосования за которого они сфальсифицировали.