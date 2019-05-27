Одно лицо, разные судьбы сестёр Арнтгольц: Соперничество, зависть и боль

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Успех в личной жизни Ольги, похоже, вызывает злость у сестры-близняшки Татьяны.

Одни из самых знаменитых российских актрис-близняшек сёстры Арнтгольц опровергли миф о том, что у близнецов схожая судьба. В их случае одна из сестёр навсегда осталась в тени другой, более успешной во всех сферах. Между девушками всегда присутствовала конкуренция. В которой Ольга взяла первенство с самого рождения, опередив сестру на 20 минут. Девочки ходили в одну школу, учились в одном институте, постоянно соревнуясь между собой. Каждая хотела быть лучше и доказать своё лидерство.

У Татьяны, в отличие от Ольги не складывается личная жизнь. Многие считают, что основная проблема девушки в её роковом характере. На первый взгляд Татьяна преобладает в списке киноработ, но по мнениям критиков фильмография Ольги более весомая за счёт полнометражных фильмов.

Личная жизнь Татьяны также оставляет желать лучшего, она может похвастаться разводом и неудачными отношениями со многими мужчинами. Ольга же более избирательная и постоянная в любви, она может похвалиться крепкими отношениями со вторым мужем и двумя прекрасными детьми. Пользователи сравнили в сети ухажёров девушек, если у Ольги более серьёзные мужчины, занимающие высокий пост, то Татьяна может похвастаться ухаживаниями Алексея Панина, прославленного на всю страну шокирующими поступками.

«Одной все — другой Панин! Что за несправедливость?», — пишут пользователи в сети Instagram.

По поведению Татьяны видно, что она чувствует, что отстаёт от сестры и,видимо, её это очень злит и вызывает боль, иначе как объяснить её агрессивное поведение. Коллеги неоднократно отмечали, что девушка не выбирала выражения на съёмочной площадке, когда злилась на бывшего мужа — Ивана Жидкова. Основной проблемой семьи была небольшая зарплата мужа, что очень не нравилось Татьяне.

Не так давно Татьяна призналась, что для неё имеет значение семья и дом. Актриса любит проводить время с дочерью Машей и навещать родителей в родном городе Калининграде.

«Сочетать работу и семейную жизнь помогают правильно расставленные приоритеты», — поделилась Татьяна. Но на данный момент высказывание актрисы не работает, она воспитывает дочь в одиночестве.