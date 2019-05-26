Подарит Сереже дочку - Кузин «спалил» беременность Даши Пынзарь

Вчера, 23:20

Экс-участницу «Дома-2» фанаты уличили в публикации старых кадров - видимо, звезда действительно скрывает скорое пополнение.

Экс-участник «Дома-2» Евгений Кузин «спалил» третью беременность своей близкой подруги Даши Пынзарь, заявив, что мама двоих сыновей скоро подарит Сереже дочку. Фанаты зная о «длинном» языке ведущего не спешат поздравлять Дарью со скорым пополнением и умоляют прокомментировать слова друга, однако Пынзарь упорно хранит молчание, подтверждая предположения своим поведением.

Например, сегодня она «погорела» на публикации старых кадров. Звезда поделилась в своем микроблоге роликом, на котором она в откровенном наряде лежит на морском побережье, хвастаясь своим телом. Экс-участницу «Дома-2» выдали злополучные «брыли», из-за ненависти к которым она легла под нож хирурга. Несмотря на то, что недавно Дарья «сузила» овал лица при помощи пластики, обвисшая внизу кожа вновь «украшает» лицо Пынзарь, заметили поклонники. На новых снимках она блистает в просторных нарядах или фотографируется по пояс, видимо, подсознательно желая скрыть возможно зародившуюся в ней новую жизнь. К слову, знаменитость обладает пышной фигурой, так что в случае возможной беременности еще несколько месяцев может списывать округляющийся животик на ночные перекусы.

Интересно, что в последнее врем Дарья активно увлекается заработком на рекламе. Не исключено, что она действительно готовится к скорому пополнению и пытается заранее подготовить бюджет к колоссальным растратам на нового ребенка. Впрочем, нельзя исключать, что Кузин действительно глупо пошутил и все волнения поклонников вокруг предполагаемой беременности кумира окажутся напрасными.