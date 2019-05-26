Лень – штука серьёзная. Рудковская хочет похудеть и омолодиться в «космических» аппаратах

Вчера, 22:35

Плющенко или Билан – ради кого-то из них женщина, видимо, готова лечь в «капсулу будущего», чтобы стереть с лица пару лишних лет.

Недавно Яна Рудсковская выставила на своей странице в Instagram новое видео, посвященное недавно открывшейся в Москве «клинике будущего». Действительно, учреждение обустроено новейшим образом и использует для своих процедур необычное оборудование, которым могут похвастаться только зарубежные салоны. Продюсера чрезвычайно впечатлила обстановка. По ее словам, подобный уровень оказания услуг она видела только в Токио, но безумно рада, что теперь может посещать любимые процедуры в столице.

«Юля спасибо тебе за приглашение и за тот релакс, который я испытала. Здорово, что теперь и в Москве есть такие удивительные места!», – восторженно написала женщина, поблагодарив владелицу «клиники будущего» за ее проект.

Особое внимание Рудсковской привлекли «космические» аппараты, с помощью которых можно сбросить лишний вес и лишний возраст. Примечательно, что 30 минут работы в таких капсулах равняются двум часам интенсивной тренировки в спортивном зале. Лень – штука серьёзная. На что только не пойдут звезды, лишь бы выглядеть привлекательно, но не затрачивать много усилий.

Яна сразу заметила, что обязательно посетит клинику. Видимо, она хочет похудеть и омолодиться в «космических» аппаратах. Интересно, для кого эти старания? С мужем у нее проблем нет, но, как выяснилось ранее, к Диме Билану она «не ровно дышит». Возможно, попытки похорошеть помогут ей привлечь внимание своего подопечного.