«Хуторянки» не станет? Ротару может «добить» свое сердце химиотерапией

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«Посеревшая» и осунувшаяся — певица ужасно выглядит из-за воздействия токсичных препаратов.

София Ротару из-за туберкулеза недавно начала курс агрессивного лечения токсичными антибактериальными препаратами, рискуя вместе с палочками Коха уничтожить свой ослабленный организм. Не исключено, что вскоре «хуторянки» не станет, ведь певица может «добить» свое сердце химиотерапией и окончательно уйти со сцены.

Впервые палочки Коха у звезды диагностировали в 27 лет. Тогда народная артистка легко перенесла длительную терапию, и бактерии удалось «подавить», однако недавно они снова напомнили о себе. Не удивительно, ведь сейчас организм легендарной звезды очень слаб — в прошлом году она перенесла очередной микроинсульт, последствия которого до сих пор напоминают о себе. К тому же легендарная артистка давно страдает бронхиальной астмой, что могло стать осложнением перенесенного заболевания легких — не задохнуться ей помогают только лекарства.

На фоне давних проблем с сердцем и легких, длительный курс антибактериальными препаратами станет для звезды тяжким испытанием, и не известно, кто окажется сильнее — организм звезды или палочки Коха. Уже в начале лечения она выглядит пугающе. Темные глаза, серая кожа, осунувшееся лицо и сильная худоба — именно так выглядит сейчас секс-символ советской эстрады.

Болезни сделали артистку затворницей и вынудили попрощаться со сценой, и когда звезда готова была вновь блистать, туберкулез разрушил все ее планы. Не исключено, что несмотря на мольбы фанатов, ее мартовское исполнение на фестивале в Германии стало финалом яркой карьеры.

София Ротару давно прячется от публики, избегает концертов и встреч с журналистами, упорно скрывая тяжелые проблемы со здоровьем, однако судя по внешнему виду и поведению 71-летней «хуторянки», как ее ласково прозвали фанаты, ей предстоит длительная реабилитация и тихая жизнь в кругу родных.