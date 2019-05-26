Нужен не диетолог, а психиатр: Черно призналась в редкой форме нервного расстройства

Сегодня, 21:07

Накладные ресницы у участницы «Дом-2» - не прихоть, а вынужденная мера.

Александра Оганесян (Черно), как и другие звёзды шоу-бизнеса, не против заработать на рекламе в социальных сетях. Но другие участники реалити-шоу относятся к такому легкому заработку более аккуратно, стараясь избегать товаров и услуг, которые могут выдать их недостатки.

А вот Саша прямо призналась в редкой форме нервного расстройства. На своей официальной странице в Instagram девушка заявила: «Кстати, у меня вообще сложный случай. Есть дурацкая привычка, на нервяках выдёргивать ресницы, и чаще всего от этого страдают мои собственные».

Вероятно, это было сказано для того, чтобы привлечь внимание к рекламодателю. Но, зная и без того вспыльчивый характер Черно, можно смело предположить, что участница «Дома-2» сказала чистую правду. Если данный тип «тика» подтвердится, то, скорее всего, ей понадобится помощь уже не диетолога, а психиатра. Кстати, видимо, и лишний вес Саши имеет причину, связанную с нервными расстройствами: она может просто «заедать» стресс и не быть готовой к необходимым физическим нагрузкам.