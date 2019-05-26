Зато Киркоров пришел! Пугачева проигнорировала День рождения Орбакайте

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Видимо, Филипп стал для Кристины и папой, и мамой.

Отношения Кристины Орбакайте и Аллы Пугачевой, похоже, достигли пика накала, что доказывает скромное празднование 48-летия звезды. Сегодня в Санкт-Петербурге друзья и семья певицы собрались на реке Фонтанка на большой лодке и отправились в «сказочное» путешествие под мостами Невы.

Судя по Историям в Instagram звезд, Алла Пугачева в очередной раз проигнорировала День рождения Орбакайте и не приехала поддержать дочь даже в особенный день. В итоге круг самых близких звезды включал мужа, многих друзей и важного для нее человека – отчима Филиппа Киркорова. Примадонна «отделалась» от старшей наследницы скромным поздравлением в своем микроблоге, как и Максим Галкин.

Зато Киркоров пришел на празднование Кристины и за несколько минут развеселил всю компанию и усыпал «свою Принцессу» кучей комплиментов. Не секрет, что даже после разрыва матери и поп-короля Кристина сохранила с отчимом очень теплые отношения, и они до сих пор тесно общаются.

Похоже, Киркоров стал для Орбакайте настоящим «отцом» и другом. А Алла в свою очередь еще сильнее отдалилась от Орбакайте. Отношения матери и дочки никогда не были близкими. Алла Борисовна всю свою жизнь посвятила сцене, из-за чего Кристина испытывала острый дефицит любви и заботы. Но даже когда обе «завязали» с выступлениями мельком видятся только в «круглые» даты и на больших мероприятиях, практически не общаясь, даже находясь в одном помещении. Возможно, им сложно найти общий язык после долгих лет «разлуки», однако не исключено, что Кристина так и не простила мать за ее пренебрежение.