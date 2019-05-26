Не заслужила уважения? Пресняковы проигнорировали Орбакайте в ее день рождения

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Даже мать исполнительницы «отделалась» лаконичным поздравлением, решив, видимо, не раздумывать долго над торжественной речью.

25 мая свой 48 день рождения отмечала Кристина Орбакайте. Аккаунты социальных сетей знаменитостей пестрили поздравительными постами. Певицу поздравили практически все ее друзья, родственники и коллеги по сцене. Но стоит отметить, что бывший гражданский супруг Владимир Пресняков и сын Никита проигнорировали Орбакайте в ее день рождения, несмотря на то, что активно ведут свои микроблоги. Причины того, что Пресняковы не стали публично поздравлять Орбакайте могут быть разными. Возможно, она, по их мнению, не заслужила уважения или про ее праздник попросту забыли, ведь всего несколько дней назад Никита отметил свое 28-летие. Также вероятно, что все внимание Пресняковых было приковано к Наталье Подольской нынешней супруге Владимира, которая выпустила новую песню и видеоклип на нее. В день рождения экс-супруги Владимир у себя на страничке опубликовал лишь снимок с завоеванной музыкальной премией, а Никита анонсировал выход нового видеоролика.

Мама исполнительницы, Алла Пугачева, ограничилась простым «С днем рождения, доченька» и фотографией из фильма «Чучело», где Кристина сыграла одну из главных ролей. Зато Максим Галкин, Филипп Киркоров, Лолита, Светлана Лобода, Валерия, Николай Басков и многие другие не поскупились на трогательные слова и красноречиво поздравили Кристину, пожелав быть счастливой, удачливой и улыбчивой.