Роль страшной подружки? Бородина может намеренно использовать «безвкусицу» Орловой

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Лицемерие Ксюши показала недавняя критика ведущей касаемо страз и блёсток на женской одежде.

Как известно, вчера состоялась премия RU.TV, где собралась вся тусовка светского общества, в том числе и ведущие «Дома-2» Ольга Орлова и Ксения Бородина. Знаменитости похвастались яркими нарядами на красной дорожке, а после мероприятия буквально раскритиковали образы гостей. Как оказалось, Бородина является ярой противницей блёсток, страз и чрезмерной напыщенности в одежде, считая это «олдскулом» в моде. Об этом Ксюша рассказала в сторис, ответив хейтерам на критику неудачного образа.

И всё бы ничего, вот только близкая подруга Бородиной Ольга Орлова страдает явным пристрастием к «гламуру»: буквально вся одежда ведущей «Дома-2» украшена стразами и блёстками, а аксессуары и вовсе «пестрят» излишней «мишурой». Возникает вопрос, если Ксюша так хорошо разбирается в стиле и владеет утончённым вкусом, то почему не научит коллегу? Не исключено, что Бородина может намеренно использовать «безвкусицу» Орловой, в роли страшной подружки. Вероятно, Бородина с приходом Оли на «Дом-2» могла попросту испугаться конкуренции и таким публичным унижением сохраняет себе работу, ведь, очевидно, если бы не телестройка, то Ксюша едва добилась такой популярности.