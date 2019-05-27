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Дарина Эрвин проявляет симпатию к обаятельному мужчине в соцсетях. Интересно, а Цекало знает?

В 2019 году пользователей сети ошеломила громкая новость — Александр Цекало женился в четвертый раз. Новой возлюбленной оказалась 28-летняя модель Дарина Эрвин. Помимо, модельного бизнеса девушка является художницей в стиле «ню». Свои откровенные работы Дарина выставляет в соцсетях. Зачастую, рядом с картинами, подписчики наблюдают и обнаженную художницу Эрвин. Судить Дарину за столь вызывающее поведение не стоит. Любой творческий человек, черпает вдохновение разными путями. Поначалу многие пользователи сети предполагали о том, что Дарина «переносит» на картину мужской орган своего 58-летнего супруга, но позже, художница всё-таки выдала себя в соцсетях. И всем, стало понятно: молодая жена Александра Цекало нашла себе другого вдохновителя.

В Instagram, Эрвин подписалась на некого молодого человека. Первое, чем цепляет незнакомец это невероятным обаянием и харизмой. Девушка, не поскупилась на лайки, чем продемонстрировала свой интерес к парню. Знает ли 58-летний Цекало о том, что его жена восхищается другими мужчинами — неизвестно. Но наверняка, когда он брал молодую и эффектную модель в жены, понимал о том, что она может «завилять хвостом».

Какие именно отношения связывают Дарину и брутального молодого человека,скорее всего, станет известно спустя время. А пока, мы допускаем «невинную» версию о том, что жена Цекало просто черпает, вдохновение, глядя на молодых мужчин. Её можно понять, шоумен Александр Цекало совсем не подходит на роль вдохновителя картин в стиле «ню».