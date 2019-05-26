«Заедает» одиночество. Рыдающая Бузова призналась в ночном обжорстве

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На смену мужчинам пришла еда — телезвезда может располнеть, если вовремя не умерит свой аппетит.

Ольга Бузова продолжает ездить со своей концертной программой по городам России. Последнее выступление она провела в Краснодаре, где ее встретили очень тепло и, самое главное, задарили огромным количеством букетов. Вечером, по традиции, телезвезда решила пообщаться со своими фанатами. Несмотря на позднее время, она заказала еду с доставкой в номер. Одновременно с этим Оля плакала, но уверена, что все равно останется красивой и стройной. Видимо, рыдающая Бузова «заедает» свое одиночество, ведь отсутствие мужчины сильно сказывается на ее эмоциональном состоянии.

Бузова не только призналась в ночном обжорстве, но и решила «красиво» унизить свою подружку и коллегу Анну Седокову. «Не только ты одна жрешь по ночам», — Оля адресовала эти слова певице с «пышными» формами. Да, это может быть всего лишь шутка, но пока непонятно, расценит ли эти слова Седокова как оскорбление.