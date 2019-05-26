Дочь уже отобрали? Асмус заменила ребёнка пьяными вечеринками

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Вместо семейных фотографий на официальных страницах актрисы и её супруга всё чаще стали появляться посты о сомнительных развлечениях.

Хрупкая и нежная внешность Кристины Асмус порой оказывается очень обманчивой. Возможно, под влиянием её супруга Гарика Харламова девушка всё чаще публикует на своей официальной странице в социальной сети грубые шутки, нелепые фотографии и неоднозначные видео. Но больше всего общественность возмутили доказательства пьяной вечеринки, которую предоставила Кристина и её подруга в Instagram. По словам звезды, после бурной ночи она смогла проснуться только под вечер следующего дня.

Можно представить, что в это время переживала её пятилетняя дочь, которую, вероятнее всего, отобрали няни или бабушки с дедушками. Асмус практически заменила семейные фотографии с ребёнком пьяными вечеринками, и такая расстановка приоритетов может в скором времени привлечь к её методам воспитания внимание органов опеки. Причём, не более утешительная картина на официальной странице и главы семейства, Харламова: он во время «гулек» жены, скорее всего, даже был в другом городе.

Однако как на самом деле строятся отношения между родителями и маленькой дочерью, конечно же, останется неизвестным. Вполне вероятно, что малышка на время отправилась на каникулы к родственникам, пока родители решили вспомнить молодость и отдохнуть самостоятельно.