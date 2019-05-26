Даже сын возмущен. Лазарев отреагировал на слухи о рождении дочери

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Наследник артиста крутит пальцем у виска, видимо, в ответ на новости о появлении сестрички.

Накануне состоялась музыкальная премия телеканала RU.TV, на которой всплыла некая интересная информация, касающаяся личной жизни Сергея Лазарева. По словам инсайдеров, исполнитель стал папой во второй раз. Об этом якобы проговорился кто-то из приближенных к артисту и его окружению. По слухам, суррогатная мать родила Лазареву дочь, которую пока певец держит в тайне.

Судя по всему, новости о рождении дочери дошли и до самого Лазарева. Недавно в stories исполнителя появился забавный кадр, на котором Сергей позирует со своим сыном Никитой. Малыш с серьезным выражением лица смотрит в объектив камеры и крутит пальцем у виска.

«Тут как бы мой сын показывает некоторым!», — подписал снимок артист. Вполне вероятно, Лазарев таким образом отреагировал на слухи о том, что у него родилась дочь. Похоже, исполнитель дал понять, что информация, которая появилась в сети, не соответствует действительности, и что даже сын возмущен такими сплетнями.

Несмотря на такую реакцию Лазарева, многие фанаты уверены, что Сергей на самом деле мог стать отцом во второй раз. Дело в том, что сына артист скрывал довольно долго — исполнитель признался, что у него есть наследник, когда Никите было уже почти два года. Не исключено, что новость о рождении дочери является правдой, а Лазарев раскроет тайну еще не скоро.