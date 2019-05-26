«Не ноги, а ласты 45 размера» — Фанаты «разнесли» Рудковскую за «позорный» фотошоп

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Погоня за идеальными формами сыграла с продюсером злую шутку.

Ни для кого не секрет, Яна Рудковская регулярно подвергается критике: под «обстрел» попадают якобы неудачная причёска, дурной вкус в одежде и недостатки внешности. Так, и новое фото в аккаунте продюсера не осталось без внимания. В соцсети Яна опубликовала совместный снимок с Гном Гномычем, где позирует в домашнем саду. И всё бы ничего, вот только внимание привлекли чрезмерно вытянутые ноги на фотографии. Очевидно, Яна в погоне за идеалами красоты намеривалась похвастаться модельными ногами «от ушей», однако, за неудачной обработкой лишь выставила себя на посмешище.

Фанаты буквально «разнесли» Рудковскую за «позорный» фотошоп. «Не ноги, а ласты 45 размера», — иронично отметили подписчики в комментариях. Более того, фанаты и вовсе посоветовали скрывать такие недостатки от публики. Примечательно, что Яна, в принципе, является обладательницей стройной фигуры и не нуждается в коррекции форм.

Не исключено, что регулярная критика и упрёки спровоцировали комплексы у продюсера. Однако, в таком отчаянном поиске изъянов и погоне за идеалами Рудковская рискует окончательно потерять себя, как личность, особенности которой уже долгие годы так гордо позиционирует Яна.