Тётя Софа допилась? Ротару могла уйти со сцены из-за любви к спиртному

Сегодня, 16:59

В райдере певицы раньше всегда было требование — предоставить бутылку виски или 2 бутылки коньяка. Ну и куда же без «закуски».

Сейчас София Ротару не радует фанатов своими выступлениями. Причина в отказе от гастролей может скрываться не в уважительном возрасте певицы или в желании отдохнуть. Ротару могла уйти со сцены из-за любви к спиртному. На такую мысль наталкивает информация о том, что ранее было в райдере «червоной руты».

Организаторы должны были накрывать щедрый стол для звезды. Согласно райдеру, информация о котором уже давно «всплывает» в Сети, в меню Ротару требовалгось включить много свежих продуктов, икру и творог. Обязательной также была большая бутылка виски дорогой марки. На одном из концертов виски заменили на 2 бутылки коньяка, Ротару спорить с организаторами не стала.

Артистка нажила большой «букет» заболеваний. В молодости она перенесла туберкулез легких, и коварные палочки Коха до сих пор не хотят оставить артистку, а не задохнуться во время приступа бронхиальной астмы помогают только лекарства. Однако, судя по райдеру артистки, она может «залечивать» проблемы со здоровьем еще и спиртным. Сейчас, когда Ротару не выступает и о ее жизни практически ничего не известно, певица может бороться с последствиями таких «лечений».

Неужели тётя Софа, как ее ласково называют фанаты, допилась? В случае певицы категорически противопоказано употреблять спиртное — алкоголь резку усугубляет течение туберкулеза, и не удивительно, что звезда до сих пор страдает из-за этого заболевания. Не исключено, что Ротару могла уйти со сцены именно из-за любви к спиртному.

Пару лет назад звезда поставила свою певческую карьеру на паузу. Мольбы поклонников или финансовые трудности вынудили ее отказаться от пенсии, однако все последние выступления выходили для нее «боком». Концерт на корпоративе прошлым летом завершился для артистки больницей из-за микроинсульта — по информации СМИ, она перестала узнавать даже помощников. Позже она отменила зимние гастроли по России, ведь не успела восстановиться. Видимо, причиной затянувшегося «больничного» артистки было несоблюдение предписаний врача — вместо медицинских препаратов она могла «лечиться» народным средствами.

Помимо этого, смерть любимого мужа могла вынудить ее увлечься спиртным. Сама же артистка пыталась открещиваться от любви к алкоголю, заявив, что в детстве по вине отца часто «напивалась» вином и страдала от невольного похмелья, а потому приняла для себя «сухой закон». Но эти слова никак не совпадают с информацией об алкоголе в райдере, поэтому можно предполагать, что страсть к «зеленому змию» Ротару пыталась скрывать.