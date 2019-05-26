«Неровно дышит к Валерии» - Пригожин нашел причину ссоры с Киркоровым

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Продюсер с трудом сдерживался, когда услышал, что Филипп о нем сказал.

Около недели назад было интервью Филиппа Киркорова в скандальном шоу «Осторожно, Собчак», но разговоры о нем ведутся до сих пор. В беседе с поп-королем Ксения Собчак затронула реакцию людей на провокационный клип «Ibiza», где лились потоки отходов жизнедеятельности. Филипп отметил, что ему очень не понравилась реакция Иосифа Пригожина на видеоролик. По его словам, продюсер жалеет, что не придумал такую нестандартную идею раньше, ведь в том случае он мог бы снять что-то подобное для своей жены, если бы та позволила это сделать. Супруга Валерии возмутили слова певца и он ответил, что никогда не смог бы так поступить, поскольку уважительно относится к своей жене. Иосиф признался, что от сильной ярости спасла реакция Валерии, которая смогла успокоить возмущение мужа.

Пригожин отметил, что более чем за 30 лет знакомства с Филиппом у них не было конфликтов и поводов для зависти. Пригожин нашел причину ссоры с Киркоровым и предположил, что Филипп «неровно дышит к Валерии» и таким образом король эстрады может выражать любовь, ведь многие недоумевают, как такая эффектная певица вышла замуж за «некрасивого парня», как выразился сам Пригожин.